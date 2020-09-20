陳政深：內房345新規　雅居樂具優勢

港股上周仍然受困，幸而再次確認24,200點的支持，收市未有失守；從周線圖審視，恒指已連續3周出現陰燭，儘管港股仍未全面重拾動能，但資金仍持續流入，令金管局須於市場上承接美元沽盤，形態上目前亦處於上升通道底部，港股後市仍值得看高一線。

內地監管部門早前針對房地產企業推出「345新規」，即房企負債設有三道紅線、根據觸線情況將主要試點房企分成四檔管理，而每降低一檔，有息負債規模的增速上限即增加5%。簡單而言，內房企業需要遵守淨負債比率、資產負債比率(即計及應收款)，以及短期現金償付比率的要求，券商普遍估計，大約2/3甚至3/4的內房均或多或少觸及紅線。在此情況下，可以預見內房有必要加快售樓步伐，預期減價賣樓的情況將會增加，令內房股的毛利受壓。

但與此同時，由於拍地的步伐理應亦會減慢，房地產商投地的態度亦勢將不如先前進取，中長線而言，內房的毛利率應可回升；此外，房地產商為改善資本情況以及釋出資產價值，未來分拆物管等業務上市的情況亦有機會增加。此外，基於市場普遍已接受內房需應對監管要求，內房股下調派息的負面影響亦會較小。

艾德證券期貨聯席董事陳政深

(筆者為證監會註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)

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