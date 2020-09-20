【星期一．炒啲乜】外圍紛擾不斷　港股沽壓恐未完

美國總統大選之前最後一次聯儲局會議已舉行，當局承諾維持接近零利率政策至通脹上升及實現最大就業水平，然而消息未有為大市帶來太大支持。

香港方面，新股集資活動接踵而來，抽走資金或令恒指乏力反彈，分析預期港股沽壓未完。至於美國科技股波動，中美科技戰下特朗普又頻繁出招打壓內地企業，不利部分科技股表現。外圍紛擾不斷，投資者宜保持謹慎態度，可參考以下專家的財經分析及建議作好準備。

1、【陳鳳珠：港股欠缺方向】

2、【葉尚志：海底撈中長線配置考量】

3、【陳政深：內房345新規 雅居樂具優勢】

4、【陳樂怡：宜趁調整收集黃金資產】

5、【郭家耀：天貓戰略部署創雙贏局面 阿里立不敗之地】

6、【曜熊理財：美國基金警報未除】

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