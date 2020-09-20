傳英飛機引擎生產商勞斯萊斯擬集資250億元

外媒引述知情人士稱，英國飛機引擎生產商勞斯萊斯(Rolls-Royce)正在與包括新加坡政府投資公司(GIC)在內的主權財富基金進行談判，希望從投資者中籌集約25億英鎊(約250億港元)資金。據悉，該集團計劃在10月的首周進行股權融資。

報道指，勞斯萊斯和GIC沒有就消息置評。

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