陳茂波：港經濟復甦充滿挑戰　須審慎理財維持金融穩定

財政司司長陳茂波發表網誌表示，疫情重創環球經濟、中美政經摩擦持續、外圍經濟展望風險重重，香港經濟復甦之路充滿挑戰。在經濟深度衰退時，政府有必要透過逆周期措施支撐經濟，但面對有限的財政資源，必須審慎理財，保留財政實力，以應對已知和不時之需，並維持香港金融穩定。

他指出，自年初以來疫情反覆，多類處所因控疫需要，不時被要求暫時關閉，導致較長時間的停業，對相關的企業及打工仔來說，實在是經歷了漫長的嚴冬。他認為，有效控疫是重啟經濟的前提，但控疫防疫與穩定經濟同等重要，考慮任何策略與措施都必須同時衡量其對這雙目標的影響，才能顧及市民在健康、家庭、經濟及生活的需要。

臨近冬季本港更可能會出現另一波爆發，為了做好準備，局方會繼續努力提升各方面的防疫抗疫能力，同時在有限的財政資源下，聚焦向直接受政府防疫抗疫措施影響，或收入受疫情重創的行業和人士提供支援。

陳氏表示，上周公布了第三輪防疫抗疫基金下的措施，連同其他防疫及紓困措施，合共規模約240億元。當中除了採購疫苗，亦有向受政府防疫措施直接影響及收入受疫情重創的企業及個人提供補助，並增加非住宅物業差餉寬減上限、延長非住宅用戶水費及排污費的減免、延長政府物業及短期租約租金和27類政府收費豁免等。此外，當局亦要求房委會、房協、機管局、科學園和數碼港，向非住宅租戶同樣提供租金寬減，而部分機構亦已相繼公布相關措施。

前後三輪的防疫抗疫基金措施，加上財政預算案的紓困措施，合共金額逾3,000億元，相等於本地生產總值約11%，預計可為本地生產總值提供稍高於5%的支持作用。至於今個財政年度(2020-21年度)的預計綜合赤字，將會進一步增加至超過3,000億元，財政儲備則降至約8,000多億元，相等於約12至13個月的政府開支，接近2003年沙士後的水平。

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