海典居三房戶1172萬元易手　減價12%

二手樓價稍為回落，個別業主SSD鬆綁不久即沽貨。世紀21奇豐物業鄭達昌表示，馬鞍山海典居3座低層A室，實用面積953方呎，三房兩廳間隔，座向西北，望園景。單位放盤一個月，原叫價1,330萬元，減價158萬元或約12%，獲買家以1,172萬元承接，實用呎價12,298元。

據了解，原業主於2017年8月以1,085萬元購入上述單位，持貨3年滿SSD期鬆綁沽售，帳面獲利87萬元，單位期內升值8%。

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