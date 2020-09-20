新盤動向：帝御·金灣及君譽峰周末各沽兩伙

兩大新盤開售熱銷，帶動周末一手交投急升，其他樓盤亦受惠連環錄得承接。恒基物業代理營業(一)部負責銷售的屯門帝御·金灣，周六(19日)連沽兩伙，其中5座9樓單位09，實用面積406方呎，成交價623.86萬元，呎價15,366元。而同座11樓單位09，則以624.63萬沽出，呎價15,385元。

同系北角君譽峰亦連錄兩宗交易，其中19樓M室，實用面積263方呎，售價逾726.62萬元，呎價27,628元。20樓K室實用面積257方呎，以733.04萬售出，呎價28,523元。

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