中銀保監開展人身保險產品組合銷售專項核查整頓

內地媒體報道，中國銀保監會人身險部近日向各人身保險公司下發相關通知，決定開展人身保險產品組合銷售專項核查整頓工作，旨在規範人身保險公司產品組合銷售行為，保護保險消費者合法權益，促進人身保險行業健康發展。

是次核査整頓重點對保險公司通過產品組合銷售，強制捆綁搭售保險產品，變相突破監管規定，誤導誇大保險理財功能，違背保險基本原理，弱化保險保障屬性，偏離保險本源，侵害消費者合法權益等違法違規行為進行規範。通過本次核查整頓，明確行業保險產品組合銷售的基本原則，劃清保險組合銷售行為底線，切實提升保險公司依法合規經營意識。

此次核查要點有六大範疇，包括經營理念不正確、捆綁銷售不合規、承保規則不合理、銷售宣傳不規範、信息披露不健全及公司管理不到位。

根據要求，自通知印發之日起，各人身保險公司應當按照通知要求，認真對照核查要點，對公司產品組合銷售行為的合法合規性進行全面核查，對發現的問題要及時有效整改。各公司應當於10月30日前將核查整改情況向銀保監會人身險部報告。

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