新葵興花園頻錄減價　兩個三房戶同削55萬元沽

中原許偉業稱，新葵興花園三房成交向來稀少，但早前錄得一宗688萬港元震撼低價三房成交後，刺激業主加速減價。屋苑近兩天連錄兩宗三房成交，其中B座高層6室，實用面積570方呎，減價55萬元，以800萬元易手，呎價14,035元。而該盤C座高層2室同類單位，同樣減價55萬元，成交價795萬元，呎價13,947元。

他指出，屋苑本月出現三房連環買賣之前，撇除內部轉讓個案，對上一宗三房成交已是半年前，當時一個面積570方呎同類單位以795萬元易手。

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