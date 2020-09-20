中美科技戰：蓋茨指中美脫鈎「雙輸」　禁令迫華自產晶片

中美科技戰白熱化，美國政府對華為禁令已經生效。微軟創辦人蓋茨近日接受外媒採訪時，被問及兩國關係及晶片禁令時，他坦言，中美完全脫鈎的結果將會是「雙輸」，晶片禁令將迫使中國走向完全自給自足。

他認為，中美關係已經變得愈來愈複雜，但認為雙方能夠找到雙贏的方法，他舉例中美都在致力解決醫療問題，並在氣候變遷上共同努力。他討厭聽到人們總在討論完全脫鈎的方案，認為這會是「雙輸」。

蓋茨表示，不認為中美是互相依賴的關係，而是互相獲利的關係，就像美國向中國賣出噴射機引擎、娛樂服務，原本亦想銷售晶片並創造就業機會。他強調，儘管美中關係惡化，雙方還是有相互受益的領域。

對於美國是否應謹慎考慮向中企禁售高科技產品，他稱，禁令將迫使中國自己生產晶片，這意味着若未來發生衝突，美國不僅是放棄了這些高薪工作機會，同時也迫使中國完全自給自足，他質疑這個做法未必比較有利。

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