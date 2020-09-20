SEA TO SKY暫錄逾400登記　最快明公布新銷售安排

新盤市場氣氛轉活，消息透露，將軍澳日出康城SEA TO SKY最快周內啟動新一輪銷售，涉及至少285伙，剛過去周六(19日)起重新接受認購，截至今午已錄得逾400個登記，示範單位期內亦錄得逾2,000人次參觀。

長實地產投資董事郭子威表示，項目新一輪反應遠超預期，因應市場要求，集團或會提早明天公布最新銷售安排。

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