多重夾擊！露華濃老闆身家兩年縮8成　為套現賣股甚至...

美國知名化妝品牌「露華濃」(Revlon)實際控制人、身兼投資家及藝術收藏家的富豪Ronald Perelman長期從事高風險投資，近年來出師不利，加上露華濃表現不佳及疫情等夾擊，其身家兩年間蒸發近八成，有傳為了籌集更多現金，他正加速拋售家產。

外媒報道，據富豪榜數字顯示，Perelman身家兩年間由190億美元，大幅下滑至42億美元。由於露華濃表現欠佳，成為其財務最大的負擔，至少有9間銀行要求他交出財產抵債。

據悉，Perelman擁有的私人飛機及遊艇現正求售，旗下控股公司MacAndrews & Forbes亦在拋售股票。另外，他也透過蘇富比出售數件總值數億美元的作品，涵蓋的藝術家包括Jasper Johns、Gerhard Richter、通布利(Cy Twombly)等。

Perelman於1985年以17.4億美元的代價收購露華濃，但過去20年來表現平平且負債累累，今年更因疫情而進一步惡化，今年以來截至上周五(18日)股價累跌下滑68%，市值僅剩約3.5億美元，卻有高達30億美元債務。他對外表示，出售資產是為了減債、簡化公司營運以應對「前所未有」的經濟環境，不排除尋找其他投資機會，他還提到多花時間陪家人的簡單生活。

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