新盤動向：藝里坊‧2號加推68伙 提價2%兩房戶型首登場
2020年09月20日 14:23
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韓家輝（右）
恒基地產(00012)旗下西營盤藝里坊‧2號昨進行首輪銷售反應熾熱，為回應市場需求，發展商加推第3號價單共68伙。
恒基物業代理有限公司營業(二)部總經理韓家輝表示，藝里坊‧2號首輪銷情理想，加上藝里坊‧1號現樓屢錄成交，當中兩房戶已悉數沽清，反映市場置業需求強烈，市區新盤深受歡迎，故今天上載的3號價單，首次推出兩房戶型，銷售安排將於日內公布，最快下周進行次輪銷售。
韓續稱，新推出價單涉68伙，包括12個兩房及56個一房戶，新推出單位輕微加價約2%，折實售價介乎661.824萬至1,115.136萬元，折實呎價25,849至31,429元。
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