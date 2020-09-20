【全球攬炒】聯儲前理事：疫情影響將超金融海嘯及911
2020年09月20日 14:25
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外媒報道，曾擔任聯儲局理事、現時任職芝加哥大學布斯商學院的Randall Kroszner表示，新冠肺炎病毒大流行造成的影響，將比2008年金融海嘯及「911」恐怖襲擊更長久，並且更以結構性的方式重塑全球經濟。
Kroszner說，疫情爆發使經濟造成長期結構變化，所帶來的影響將比上述兩種衝擊都更根本和長久。他表示，無論是在酒店、運輸等行業，還是在地理位置上都將發生巨大變化。許多經濟領域已遭受重創，沒有立即恢復的途徑。
他續指，即使有疫苗可用，但消費者的行為也會長期作出改變。隨着時間的流逝，人們已經習慣不使用公共交通工具，反而將更多時間花在家中遠程工作。
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