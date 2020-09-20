【全球救市】德國擬放寬聲請破產期限　幫助財困企業

外媒報道，德國政府日前提出一份放寬公司破產法規的草案，旨在幫助擁有強健體質的公司度過新冠肺炎危機，不會因債台高築而被迫倒閉，以避免德國出現破產潮。

據提案，公司聲請破產的期限將從三周延長至六周，而且當局在審查企業是否達到「過度負債」時，將採用更為寬鬆的基準。該提議預計2021年起生效。

疫情襲擊下，德國第二季國內生產總值(GDP)萎縮9.7%，破紀錄，並創第二次世界大戰以來最大單季減幅。為了避免企業破產及大規模裁員，德國已推出一系列的刺激措施及紓困方案，例如允許因疫情而陷入財務困境的公司，將其破產聲請從本月底推遲到今年年底等。在這些措施幫助下，德國上半年聲請破產的企業數量9,006家，較去年同期減少6.2%。

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