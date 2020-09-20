【全球攬炒】近一成日本卡拉OK倒閉　陷史上最大危機

菅義偉正式當選第99任日本首相，但面對疫情持續及經濟迷失，小型企業紛陷執笠危機，加上東京奧運問題，這位新任日揆面臨巨大的挑戰！

新冠肺炎對各行各業造成嚴重傷害，日本出口已連續6個月出現雙位數衰退，當地最大鐵路公司JR東日本也出現了1987年民營化後首度財政赤字。除了餐飲業，由於病毒透過飛沬傳染風險高，令卡拉OK行業成為重災區。今年4月以來，日本全國約6,000家相關店舖中，就有500多家即約一成倒閉。

雖然東京在上周已解除要求商店縮短營業時間的限制，但顧客數目未有回升。據統計，即使是目前仍苦撐營運的店舖，今年8月營業額亦僅得往年平均六至七成。業內人士稱，自1970年卡拉OK有歷史開始以來，目前是最大危機。

另一個難題就是「奧運」，一旦明年不能舉行，之前的投資就會化為烏有，影響企業生存。據當地最新調查，日本各地政府共93人中，至少有相當於約兩成認為，明年夏季舉辦奧運的前提是疫情平息和有萬全的對策。日本關西大學名譽教授宮本勝浩估算，東奧延期可能已帶來6,408億日圓(約473億港元)經濟損失，若取消的話，更將造成約4.5萬億日圓(約3,326億港元)損失，再加上目前日本政府為了籌辦東奧，已花費至少約1.25萬億日圓(約924億港元)，可謂損失慘重。

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