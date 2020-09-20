鄭勤龍：領展投資價值或可重現

領展房產基金多年來所經營的業務相當穩健，其主要業務收益乃從投資於香港及其他地區所有可持續提供收入之非住宅用途物業類別(酒店及服務式住宅除外)。然而，近年因持續受到新冠肺炎疫情的爆發，以及社會動盪所帶來的影響，使到租賃磋商有所放緩，且錄得不少續租租金調整率為負數的個案，其股價由大約96港元的水平持續下跌至54元，跌幅將近把2018年至2019年的升幅全數回吐。

「豐」卦帶有豐滿之象，豐字本義為盛滿了的豆，豆是古代盛肉的餐具，豆中載滿了肉就是豐。領展房產基金現狀有如空置的豆，提供了大幅的位置空間被從新再度盛載。

「大壯」卦的卦象為雷在天上，雷為壯，而天為大，因此有壯大之意。在卦序上，大壯是繼遯卦之後，《序卦》曰：「物不可以終遯，故受之以大壯。」意指當事物向一個壞的方向持續太久，將會到達盡頭，也隨即準備向反方向行走的時候。

玄學金融家 鄭勤龍

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