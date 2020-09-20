德勤劈炮及退任潮未完 9個月涉85企核數師
2020年09月20日 16:01
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德勤‧關黃陳方會計師行(德勤)再辭任上市公司核數師。計及最新公布的永利地產發展(00864)，德勤過去9個月以來，已公布辭任及退任85家香港上市公司核數師職務。
永利地產發展宣布，由於與德勤未能就截至今年底止全年度的審核費用達成共識，故德勤已辭任核數師職位，自9月18日起生效。國富浩華(香港)會計師事務所獲委任為外部核數師，以填補德勤的空缺，直至下屆股東周年大會結束為止。
據東網統計，自去年12月中至今，德勤辭任及退任核數師的上市公司至少85家，包括去年12月16日辭去黎智英旗下壹傳媒(00282)核數師，原因涉及壹傳媒截至今年3月底止財政年度之審核費用水平及審計相關的專業風險。
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