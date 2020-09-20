德勤劈炮及退任潮未完　9個月涉85企核數師

永利地產發展宣布，由於與德勤未能就截至今年底止全年度的審核費用達成共識，故德勤已辭任核數師職位，自9月18日起生效。國富浩華(香港)會計師事務所獲委任為外部核數師，以填補德勤的空缺，直至下屆股東周年大會結束為止。

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