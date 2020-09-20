中美金融戰：特朗普周一或出招　宣布中國是否刻意壓低人民幣

中美金融戰沒有絲毫降溫！外國傳媒報道，美國總統特朗普將對中國出新招，今次是鎖定中國是否刻意壓低人民幣匯率，來協助出口商取得貿易優勢！據悉，美國商務部周一(9月21日)將就人民幣是否被低估，對中國出口商構成經濟補貼的效果公布初步調查結果。其調查結果將是重要先例，為美國是否用人民幣匯率來對中國進行貿易懲罰鋪路，意味中美緊張關係恐進一步加劇。

美國商務部今年7月對中國是否向美國傾銷，以及製造商是否接受補貼展開反傾銷和反補貼調查，包括中國是否透過以低估人民幣的方式來對製造商補貼，周一將公布初步調查結果。美國財政部發聲明表示，已向美國商務部提供評估，這與特朗普政府優先處理不公平匯率作法保持一致。

事實上，特朗普長期以來一直批評中國剝削美國，包括操縱人民幣匯率來提振出口，揚言要讓兩國經濟脫鈎。

美國佛羅里達州律師事務所Gray Robinson律師Peter Quinter表示，如果美國商務部在調查結果中總結「中國刻意低估人民幣」，美國可能對中國更多產品調高關稅；這也可能導致美國對中國部分出口、中國在美投資、美國對中國公民發放工作簽證更加強管制。

摩根大通指出，在中國控制住疫情大流行，繼而累積大量的貿易順差後，人民幣匯率可能成為全球焦點。事緣疫情爆發後，全球對中國製造的在家工作消費電子產品、醫療設備和藥品原料的需求激增，引發外界質疑人民幣是否要加大升值幅度。

根據美國商物部今年2月公布的新規，當局可宣布外國以低估匯率做為經濟補貼的形式，並根據1930年「美國關稅法」和相關法規進行制裁。

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