國聯證券擬合併國金證券　內地券商併購推進

國聯證券於上交所發公告稱，擬受讓長沙涌金持有的國金證券約7.82%的股份，同時與國金證券籌劃由國聯證券向國金證券全體股東發行A股股票的方式換股吸收合併國金證券。國聯證券今年7月剛在上海證券交易所上市。

公告並稱，國聯證券從長沙涌金收購股份的具體數量、轉讓價格等具體細節有待進一步協商；國聯證券和國金證券股東之間的換股價格和換股比例等細節亦有待協商。國聯證券和國金證券股票將從9月21日開始停牌，這兩隻股票上周五(18日)均漲停。

據中國證券業協會的數據，國聯證券在2019年按淨資產排名的中國券商中排名第59位。

外媒指出，兩家證券公司最新合併計劃顯示中國7.26萬億元人民幣的券商行業整合正在進行中。此前有消息指，中國最大券商中信證券和第二大券商中信建投的合併提議。

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