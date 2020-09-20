新盤動向：Wetland第3期加推38個單位

新地副董事總經理雷霆表示，項目周六(19日)進行首輪銷售133伙，售出約95%單位，售出的單位中，有10伙成交金額逾900萬至1,100萬元。昨日整體客源分布約55%來自屯門、元朗及天水圍，約20%來自新界其他地方，九龍及港島客則佔約15%及約10%。

新地代理總經理胡致遠表示，項目價單第4號屬原價加推，售價最低為1座1樓B5單位，實用面積為315方呎，屬一房開放式廚房間隔，扣除18%折扣優惠，折實價426.62萬元。

他指出，新價單折實售價由426.62萬至873.61萬元，折實呎價12,407至16,118。價單第4號單位以定價計市值逾2.5億元，即日開始接受購樓意向登記。

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