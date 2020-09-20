中美科技戰：內地仍非常倚賴晶片原材料進口

鑑於晶片的元件極為微細，業界對基版分子結構要求極為嚴苛，首先矽純度要達99.999999999%(「11個9」)甚至更高。流程大致是將石英變成高純度多晶矽，熔掉後向上拉出一條單晶矽棒，直徑目前最大是12吋，要點是拉起的過程中做到矽原子整齊排列，其後再切成一片片可以開始生產晶片的晶圓，一片12吋晶圓製成品的平面高低差距據說要10萬分之1毫米以內，即中國國土竟容不下一處凸起11.65厘米！

不過，於先進晶片製程看似「無影」的日本，其實透過信越化學和SUMCO兩企掌握全球近60%的矽晶圓份額，前者更在用於10納米製程以下的尖端晶圓獨領風騷，並無在內地設有矽晶圓廠房。掌握逾9成份額的5大廠商無一來自內地。

滬硅今年中期虧損進一步擴大，原因包括研發開支上升，惟內地券商相信長遠而言規模效益會逐漸顯現，可望改善盈利，而中間含絕緣氧化物的高價矽晶圓也是賣點之一。

滬硅與中芯頗有淵源，新昇乃中芯創辦人張汝京2014年再次創業的成果，而集團現任總裁邱慈雲與他一樣是出身台灣的中芯前舵手。

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