中美科技戰：內地仍非常倚賴晶片原材料進口
2020年09月20日 17:37
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中國不但離單靠中資廠商可在境內生產一切尖端晶片尚有漫漫長路，其實連晶片最基本且最傳統的原材料矽(硅)晶圓也非常倚賴進口。務求在這環節擺脫進口倚賴的就是今年4月於上海科創板上市後股價勁飆逾9倍的滬硅產業(688126.SH)。
鑑於晶片的元件極為微細，業界對基版分子結構要求極為嚴苛，首先矽純度要達99.999999999%(「11個9」)甚至更高。流程大致是將石英變成高純度多晶矽，熔掉後向上拉出一條單晶矽棒，直徑目前最大是12吋，要點是拉起的過程中做到矽原子整齊排列，其後再切成一片片可以開始生產晶片的晶圓，一片12吋晶圓製成品的平面高低差距據說要10萬分之1毫米以內，即中國國土竟容不下一處凸起11.65厘米！
不過，於先進晶片製程看似「無影」的日本，其實透過信越化學和SUMCO兩企掌握全球近60%的矽晶圓份額，前者更在用於10納米製程以下的尖端晶圓獨領風騷，並無在內地設有矽晶圓廠房。掌握逾9成份額的5大廠商無一來自內地。
滬硅雖說已成為台積電、中芯國際(00981)和華虹半導體(01347)等的供應商，惟其12吋矽晶圓最多能用於28納米製程，14納米的尚在研發。其子企新昇半導體乃內地首家實現12吋晶圓大規模銷售的廠商，12吋晶圓月產能今年會擴張1/3至20萬片，單計此部分僅能大約滿足中芯今年上半年的付運晶圓量。
滬硅今年中期虧損進一步擴大，原因包括研發開支上升，惟內地券商相信長遠而言規模效益會逐漸顯現，可望改善盈利，而中間含絕緣氧化物的高價矽晶圓也是賣點之一。
滬硅與中芯頗有淵源，新昇乃中芯創辦人張汝京2014年再次創業的成果，而集團現任總裁邱慈雲與他一樣是出身台灣的中芯前舵手。
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