金禧花園月租跌至9800元　低舊租約逾三成

中原敖國偉表示，大圍金禧花園2座中層B室，實用面積314方呎，兩房間隔，業主5月放租，每月叫租12,500港元，眼見7、8月旺季已過，最後大手減至月租僅9,800元租出，實用呎租31.2元，較舊租約15,000元大跌超過三成。

他指出，在肺炎疫情爆發前，該屋苑租盤十分搶手，兩房單位租金一般約16,000至17,000元。但疫情後大批內地學生未能回港，兩房月租近期已跌至約11,500至12,000元水平，而最新個案更料屬近年租金低位。

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