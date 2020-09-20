中美科技戰：騰訊注意到美WeChat禁令　將繼續磋商

根據被禁制交易識別，美國商務部部長已識別於9月20日(美國東岸標準時間)生效，與騰訊的WeChat應用程式相關之被禁制交易。

被禁制交易識別對在美國國境內使用WeChat應用程式施加了一些限制和禁止，包括禁止通過美國的在線移動應用程式商店進行發布或維護WeChat應用程式，以及提供若干技術服務用以在美國運行或優化WeChat應用程式，例如內容推送服務以及互聯網託管和點對點服務。

公司理解，被禁制交易識別下的禁制生效後：美國現有WeChat應用程式用戶可能可以繼續使用WeChat應用程式進行交流；WeChat應用程式可能無法在美國獲得新用戶，而現時在美國的用戶持續更新WeChat應用程式也可能受到負面影響；通過WeChat應用程式提供的服務質量可能會受到負面影響。

公司正在進一步評估被禁制交易識別對集團的影響。公司亦提到，一直並將繼續與美國政府及美國其他利益相關者進行磋商，以達成長遠解決方案。倘上述事項有任何重大進展，公司將發布進一步的公告。

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