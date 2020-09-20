中美科技戰：TikTok尋求估值4680億元

外國傳媒引述消息人士透露，中國的字節跳動正為TikTok尋求600億美元(約4,680億港元)的估值，甲骨文和沃爾瑪將在這個短視頻應用軟件中持股以解決美國對安全問題的擔憂。

消息人士稱，在美國總統特朗普批准的協議下，甲骨文和沃爾瑪有權分別購買新成立的公司TikTok Global的12.5%和7.5%的股份。如果都同意上述要價的話，兩家公司將合計為所購股份支付120億美元。

消息人士並稱，最終估值價格尚未確定，有關各方還在商定股權結構，以及維護數據安全的措施。由於條款還在變動中，因此提出的估值仍可能出現變化。北京方面亦尚未批准這個交易，中國監管者此前據悉傾向字節跳動對算法及其他自有技術保有控制權的交易。

在特朗普以國家安全擔憂為由威脅在美國禁止TikTok以來，字節跳動被迫考慮出售TikTok的交易。在微軟提出希望完全擁有其業務後，字節跳動轉而考慮甲骨文的提議，在這個提議中，作為中國母公司的字節跳動仍將持有多數股權。

特朗普周六(19日)離開白宮前往北卡來羅納州Fayetteville一個競選集會時對記者表示：「我在概念上批准了這筆交易，如果他們完成交易，那很棒。如果他們沒做到，那也沒關係。」

字節跳動和甲骨文公司代表沒有立即回應置評請求。

在華盛頓和北京方面對談判的表態升級之後，TikTok的估值就是下一個問題了。根據此前的預估，僅為美國市場提供服務的估值大概在200億到500億美元，甚至更多。作為參考，Snap Inc.的市值在350億美元。

TikTok母公司字節跳動的總部在北京。據市場研究機構CB Insights，1400億美元的估值使它成為了世界上估值最高的創業企業。TikTok Global的交易不包括面向中國國內用戶的抖音，抖音本身也已經是一款有着巨大影響力的應用軟件。

－－－－－

「疫市下想轉危為機？」

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020