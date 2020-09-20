人口危機！日本65歲以上長者佔總人口28.7%　全球最老

外國傳媒報道，日本周一(21日)是「敬老日」。據當地最新數據顯示，日本65歲以上長者約3,617萬人，比去年增加30萬人，而長者佔總人口28.7%，又比去年新增0.3%。日本長者人口數目和比率雙雙創歷史新高，也成為世界「最老國家」。更甚的是，日本老年人口比例較第2位的意大利高出5個百分點。

日本約3,617萬名65歲以上長者之中，男性約1,573萬人，女性約2,044萬人。70歲以上女性首次超過女性總人口的25%，相當於每4名女性之中，就有1人超過70歲。

不少老人退而難休，去年工作的日本老年人口為892萬，佔全體工作人口13.3%，創歷史新高；日本長者就業率為24.9%，已連續增加8年。

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