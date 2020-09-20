【悲情樓市】業主心淡！賣樓離場大增　二手連錄減價

新冠肺炎疫情爆發，加上香港社會不穩，賣樓離場的業主顯著增加，帶動市場放盤量大升，其中以800萬港元或以下可做足九成按保的單位升幅最顯著。十大二手屋苑同類放盤現有逾590個，較去年10月底放寬按揭保險樓價上限初期，急增約50%。期內紅磡黃埔花園升幅達1.8倍最多，入場費由680萬元起。

市場普遍睇淡未來樓市，業主沽貨態度轉趨積極。根據中原地產網上資料，上述10個藍籌二手樓現時合共有1,789個買賣放盤，較2019年10月底約1,227個，增加約45.8%，當中九成屋苑盤量上升，漲幅由29.9%至82.2%。期間該批屋苑800萬元或以下、可做足九成按保放盤僅約395個，現時已增至594個。

黃埔花園現時整體約有112伙盤源，佔25個叫價在800萬元或以下，較近一年前僅9個倍增。該盤叫價最低單位為2座6座高層兩房戶，實用面積364方呎，放盤價低於700萬元，呎價約18,681元。中原周德龍表示，個別業主在疫情下，主動提升減價空間，議幅至少有3%至5%，而自上月起上車客睇樓亦高佔七成。

九龍指標項目荔枝角美孚新邨，現時可做九成按保放盤多達52個，較去年放寬按揭成數初期大增近一倍。最新總放盤量都增50%至273個。美聯吳志輝稱，屋苑上半年交投放緩，累積不少放盤，同時，肺炎下市場廣泛使用電子放盤紙，令業主放售物業意欲上升。

新界細價上車屋苑沙田第一城，現多達195個買賣放盤，較去年10月底增逾82%，增幅為十大屋苑最大。當中逾84%放盤為800萬元或以下，涉及單位約164個，同期急增超過74%。雖然供應量增多，但叫價未見下調，網上資料顯示，該盤只有3個叫價低於「五球」單位。美聯翁凱傑稱，沒有內地學生租客支持，項目「滯租」，部分業主轉租為賣，令放盤量向上。

此外，受惠於新按保措施，鰂魚涌太古城重現八成樓按單位，並成為市場搶手貨。該盤現時有310個放盤，佔14個叫價1,000萬元或以下，入場費約900萬元起。中原趙鴻運指，屋苑業主願意減價，近日交投即時加快。本月暫錄約25宗買賣，相信為藍籌中最多，當中涉及約4宗1,000萬元以下買賣成交。

中原地產亞太區副主席陳永傑稱，近期有意賣樓套現的業主增加，除因肺炎疫情、社會不穩及移民因素外，亦有生意上需要資金周轉。但他認為，二手樓市仍然「有價」，預期放盤量會持續上升。

【二手連錄減價成交】

樓市氣氛未見好轉，不少二手屋苑連錄減價個案，部分做價更顯著下跌。青衣曉峰園連環出現兩宗兩房降價成交，其中一伙減價後以720萬元易手，短短兩個多月明顯跌價43萬元。

利嘉閣彭錦添指出，上述成交為3座高層F室，實用面積546方呎，開價760萬元，最後下調40萬元售出，呎價13,187元。資料顯示，上址對上一層的同室單位，7月初才以763萬元成交，反映最新做價已急跌約5.6%。

另一宗為2座低層F室，為面積相同的兩房戶，減價35萬元，以725萬元易手，呎價13,278元。他認為，政府可以考慮撤銷購買第二個單位的15%新住宅從價印花稅，對市民換樓及盤源均有正面幫助。

中原許偉業亦稱，葵涌新葵興花園早前出現一宗低價三房成交後，推動業主加速減價沽貨，屋苑兩天錄兩宗三房成交，其中B座高層6室，實用面積570方呎，減價55萬元，以800萬元沽，呎價14,035元。屋苑C座高層2室同類單位，同樣減價55萬元，成交價795萬元。

此外，市場再現蝕讓，據土地註冊處資料，香港仔登峰‧南岸高層D室，成交價538萬元，呎價21,181元，較2016年購入價帳面貶值約8.4萬元。

由於業主願意減價，市場成交持續穩定，中原指出，十大屋苑在過去周六、日錄16宗成交，按周增約14.3%，只有茶果嶺麗港城出現「零成交」悶局。

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