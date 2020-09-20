樓價UPDATES：馬鞍山海典居三房劈價賣　3年僅升值8%

樓價上升動力欠奉，部分持貨滿三年鬆綁沽貨個案，業主只能獲微利離場，馬鞍山海典居三房劈價158萬元售出，單位三年僅升值約8%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●北角半山寶馬山花園1期3座低層A室，實用面積875方呎，三房連套房間隔，原叫價1,900萬元，累減270萬元或約14%，以1,630萬元獲承接，實用呎價18,629元。

●小西灣藍灣半島1座中層G室，實用面積455方呎，兩房間隔，放租一個星期後，減租500元，以月租19,000元租出，實用呎租41.8元。

●西灣河鯉景灣逸華閣高層H室，實用面積799方呎，三房連套房間隔，開價約1,500萬元，議價後以約1,480萬元成交，實用呎價18,523元。

－－－－－－

九龍區

●鑽石山星河明居本月錄約4宗買賣，其中E座高層5室，實用面積593方呎，三房連套房間隔，以1,150萬元放售，放盤約兩星期即獲區內客接洽，議價後減至約1,115萬元成交，實用呎價18,803元。

●九龍灣麗晶花園17座中低層G室，實用面積407方呎，兩房間隔，叫價610萬元，調減至590萬元成交，減幅約3.3%，實用呎價14,496元。

●長沙灣WEST PARK中高層B室，實用面積493方呎，三房間隔，以每月約2.5萬元放租，減租4,000元，以2.1萬元租出，實用呎租42.6元。

●將軍澳中心2期10座高層H室，實用面積547方呎，三房間隔，8月開始放售，原叫價980萬元，日前減至912萬元易手，實用呎價16,673元。

－－－－－－

新界區

●馬鞍山海典居3座低層A室，實用面積953方呎，三房間隔，放盤一個月，原叫價1,330萬元，減價158萬元或約12%，以1,172萬元易手，實用呎價12,298元。據了解，原業主於2017年8月以1,085萬元購入單位，持貨滿3年鬆綁沽售，帳面獲利87萬元或約8%。

●大埔帝欣苑12座高層D室，實用面積1,005方呎，三房間隔，原開價1,388萬元，放盤兩個半月，劈價198萬元，減幅14.3%，以1,190萬元成交，實用呎價11,841元。

●沙田夾屋晴碧花園1座中層D室，實用面積471方呎，已補價自由市場成交價722.8萬元，實用呎價15,346元。

●沙田第一城31座中層E室，實用面積451方呎，三房間隔，放盤三個月，原叫價780萬元，減至730萬元售出，實用呎價16,186元。

●元朗原築3座高層F室，實用面積484方呎，兩房間隔，叫價630萬元，減價5萬元，以625萬元易手，實用呎價12,913元。

－－－－－－

－－－－－

「疫市下想轉危為機？」

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020