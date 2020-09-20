無現金社會！歐盟擬2024年前引入虛擬資產制度

外國傳媒近日披露歐盟內部文件顯示，歐盟將引入新規範，在2024年以前，透過使用區塊鏈技術和穩定幣等虛擬資產，讓跨境支付變得更快、更便宜。

目前歐盟內有高達78%的支付採用現金，歐盟委員會擬制定促進數碼金融的戰略，希望迅速轉向「即時」支付，因在大規模封鎖措施下，無現金支付的作用愈來愈大。

歐盟內部文件表示，到2024年前，歐盟應建立一個全面性框架，讓金融機構能採用分布式帳本技術(DLT)和虛擬資產。

事實上，隨着疫情衝擊，各國央行正研究是否要推出自己的官方虛擬貨幣。歐盟內部文件預計，到2021年底，即時支付系統將成為「新常態」，除了傳統的信用卡轉帳外，即時支付適用於許多其他用途，尤其是不上網購物和網購，目前此類購物主要由支付卡模式主導。

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