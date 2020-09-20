【菅氏經濟學】日圓兌每美元會強見100水平？

菅義偉上周正式出任日本首相，接替以健康理由請辭的安倍晉三，分析普遍認為，新政府的「菅氏經濟學」(Suganomics)，大體上將延續前朝的經濟和改革政策，但日本央行被質疑「放水」空間有限，政府財政亦捉襟見肘，焦點可能落在結構性改革身上。

回看安倍2012年再度拜相後，隨即展開被稱為「安倍經濟學」(Abenomics)的增長政策，透過放寬貨幣政策、加大財政開支，以及結構性改革的「三支箭」，冀帶領日本走出通縮和重振經濟，一度使「迷失近三十年」的日本經濟帶來起色。到了菅義偉時代，他在出任首相後首場記者會上強調，當局抗疫同時，會盡力保障就業。

風險顧問機構Eurasia亞洲董事Scott Seaman表示，從新內閣名單可見，很多成員留任，顯示出菅義偉政府希望維持政策穩定和延續性。他預計，「菅氏經濟學」將出盡法寶支持經濟復甦，包括動用儲備基金推出新的刺激措施、今年稍後或明年初追加預算，以及制訂更擴張性的預算案，包括可能對低收入家庭免入息稅一年。

貨幣政策方面，Capital Economics日本經濟師Tom Learmouth表示，即使日本政客較其他發達國家能對央行發揮更大影響力，但相信日本央行的政策不會即時有所轉變。不過，相比央行現有貨幣政策委員會成員，菅義偉似乎對進一步減息可能帶來金融不穩不太憂慮，而他可能透過明年委任央行兩位政策官員，左右貨幣政策方向。

日央行行長黑田東彥上周議息後表示，會與新政府合作，追求2%通脹的目標沒有改變。面對日本上月核心通脹再次錄得負增長，經濟師指出，當前日本央行的政策重心是為企業提供信貸支持，因此不會對數據有太大反應，惟未來的物價下行風險仍高，若就業市場疲弱開始對物價造成壓力，日本央行將毫不猶豫地加碼寬鬆。

至於結構性改革一直是「安倍經濟學」成效最弱的一環，摩根士丹利MUFG高級顧問Robert Feldman相信，菅義偉十分渴望推動。

事實上，菅義偉已醞釀開展大刀闊斧的改革，據報擬在明年秋季成立新部門，大力提倡數碼化，以加強行政效率。與此同時，他計劃向電訊公司開刀，更揚言降低收費約10%並不算是改革。受消息拖累，電訊公司NTT Docomo過去3周股價累跌12%，但可能受惠數碼化政策的科技公司，包括富士通、NEC及NTT Data，股價近日則急升。

此外，菅義偉可能加快地區銀行的整合步伐，原因是擔心疫情令不良貸款情況惡化，改革長遠可降低貨幣政策以至金融穩定的風險。

Learmouth提到，菅義偉似乎對放寬移民政策採取更支持的態度，此舉有助抵銷人口萎縮的影響，他亦可能在疫後更積極推動提高最低工資，從而提升生產力。

【日圓匯價或強見100】

市場觀望日本新首相上場後的政策措施，加上憂慮高風險資產於第4季出現波動，以及歐元升勢可能結束，分析員認為，這令日圓匯價成為市場押注美元疲弱的新寵，日圓可能進一步上升，兌每美元挑戰100水平。日圓兌每美元上周五(18日)收報104.57，周升1.5%，今年以來累升近3.2%。

三菱UFJ銀行全球市場研究主管內田稔指出，日圓正日益成為反映美元廣泛跌勢的最佳備選貨幣，日圓兌每美元只會短暫升破105水平這種長期以來的市場觀點，恐怕要發生變化了。

回看「安倍經濟學」曾助日圓自高位回落，有利日企盈利表現。日圓兌每美元過去4年大部分市場都處於105以下，只有少數日子在市場避險下才升破此水平。不過，在美國聯儲局大規模放水及承諾未來數年不加息下，如今弱美元已成為市場共識。

不僅如此，在日本，新首相菅義偉主張放寬監管和推行結構性改革，令市場對日圓升值的信心增加。美國銀行表示，若11月美國大選觸發市場波動加劇，日圓兌每美元升穿105後，仍有大量上升空間。另外，疫情反彈、疫苗可能推遲面世，以及英國「硬脫歐」以至其他因素，均有利日圓升值。

SMBC日興證券策略員野地慎認為，「菅氏經濟學」集中結構性改革，可能增加通縮壓力，短暫性推高日本實質利率，為日圓帶來支持，日圓兌每美元或持續高於105水平。不過，基於結構性改革需要時間才有成效，故政府仍要依賴財政刺激措施，或埋下日圓數年後面臨拋售的伏線。

【菅義偉面臨巨大挑戰】

日本開啟第99代首相菅義偉時代，被形容為「菅氏經濟學」揭序！不過，面對疫情重創經濟，加上東京奧運舉辦疑慮，菅義偉面對的挑戰實屬巨大！舉例來說，日本出口已連續6個月出現雙位數衰退；當地最大鐵路公司JR東日本也出現了1987年民營化後首度財赤；小型企業更苦不堪言，除了餐飲業是各行業之中最捱不住外，1970年代興起的卡拉OK行業也有約一成倒閉。

日本民間信用調查公司帝國資料最近公布，從今年2月底到九月上旬，累計已有500家日本企業因疫情而破產，首3位依次是餐飲業共69家企業、酒店旅館共53家企業，以及服裝零售店共34家企業。

值得留意的是，餐飲業倒閉的速度近期由卡拉OK行業接棒！由於疫情能透過飛沫傳染的風險相當高，令卡拉OK行業受創，自今年4月至今，日本全國約6,000家相關店舖中，就有500多家店舖倒閉。雖然東京在上周二(15日)起，已解除要求商店縮短營業時間的限制，但客人數目並沒有回升，業內人士說：「從1970年有卡拉OK歷史開始以來，目前是最大危機。」據統計，即使是仍在苦撐的店舖，今年8月營業額也只有往年平均六至七成。

菅義偉除了要面對經濟危機，另一難題是東京奧運，這關乎着未來經濟命脈及企業生存能力！據當地在周末公布的最新調查顯示，日本各地政府共93人當中，至少有相當於約兩成、即18人認為，明年夏季舉辦東奧的前提是疫情平息和有萬全的對策。

根據日本關西大學名譽教授宮本勝浩估算，東奧延期可能帶來6,408億日圓(約473億港元)經濟損失，若取消的話，更將造成約4.5萬億日圓(約3,326億港元)損失，再加上目前日本政府為了籌辦東奧，已花費至少約1.25萬億日圓(約924億港元)，可謂損失慘重。

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