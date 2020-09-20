國金前瞻：Apple股價「見熊」　鮑威爾周二出場

美國科技股持續受壓，蘋果公司（Apple Inc.）上周五(18日)再瀉3.17%，收報106.84美元，周挫4.61%，相比本月2日的盤中紀錄高位137.98美元，更累跌22.6%，符合累跌兩成的熊市定義，不足3周市值蒸發5,320億美元（約4.15萬億港元）。

其他大型科技股亦跟跌，Facebook(Fb)和亞馬遜上周均累挫逾5%，Netflix、微軟和Alphabet也跌。不過，摩根士丹利分析員Katy Huberty指出，Apple最大風險來自中國政府對華府的反擊，惟相信針對Apple的風險很小，維持「買入」評級，目標價130美元。

美股三大指數上周五齊低收，當中納指跌116點，至10,793點，全周計，道指、納指和標指分別跌0.03%、0.56%和0.64%，齊齊連跌3周，是去年以來最長跌浪。Miller Tabak+策略員梅利指出，標指上周五收市跌穿50天平均線，是4月份以來首見，令該指數面臨調整風險，下一個支持位在3,200點，再之後是3,100點，但相信即使大市持續下跌，仍可守住3,000點。

Intrepid Capital行政總裁特拉維斯相信，科技股落後只屬短暫，長遠仍可跑贏，這些科企中，許多都能產生大量現金及具有穩健的資產負債表。QMA投資策略員霍根亦指，現時市場出現從增長股轉到價值股的小型換貨潮，實際上是健康的訊號，儘管股市看來估值頗高，但不認為過熱，考慮到息口低企，投資股市似乎是唯一選擇。

值得留意的是，聯儲局主席鮑威爾本周將出席三場聽證會，當中周二(22日)和周四(24日)會聯同財長姆紐欽討論抗疫援助措施。聯儲局剛於上周完成議息會議，鮑威爾本周講話雖未必有驚喜，但可能會再次表明國會有需要以財政刺激措施支持經濟。隨着市場焦點逐漸轉到11月大選，鮑威爾或會預期市場波動將成為常態，直至大選塵埃落定。

此外，聯儲局上周預期未來數年不加息後，近16家全球央行本周議息，大部分料維持貨幣政策不變，包括新西蘭和瑞典。

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