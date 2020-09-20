全球經貿戰：中國否認《不可靠實體清單規定》是針對美國公司

中國商務部在其網站刊登答記者問，否認發布《不可靠實體清單規定》是針對美國公司的說法。

商務部表示，中國將一如既往地歡迎外國投資者來中國投資興業，堅持深化改革、擴大開放的立場不會變，《規定》不針對特定國家或特定企業。

公告稱，清單將包括少數危害了中國的國家主權、安全、發展利益的外國實體；而且只有在相關實體逾期不改正的情況下才依照《規定》採取相應處理措施。

這份清單將包括少數外國實體，這些實體使中國的國家主權，安全和發展利益處於危險之中。它補充說，只有在寬限期內罪犯未能糾正自己的過犯的情況下才會處以罰款。

中國表示，清單沒有預設時間表和企業名單。新政策周六(19日)發布並生效。

－－－－－

「疫市下想轉危為機？」

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020