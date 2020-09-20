中海油南海大油田投產　距離香港東南240公里

地處南海東部珠江口盆地的「流花16-2」油田群除了同名油田外，還包括「流花20-2」和「流花21-2」2個油田，為中海油的自營項目，水深平均達到410米，其高峰年產量可達420萬立方米，為中國目前在南海開發產量最大的新油田群，可滿足400多萬輛家用汽車一年的汽油消耗。

「流花16-2」油田群由於處於南海深水區，離岸遠，海況惡劣，且需要同時開發3個油田，總體開發工程方案設計挑戰極大。中海油稱，該公司為此開展了多個工程方案的論證研究，先後攻克了深水鑽井、水下智能完井、深水流動安全保障、遠距離電潛泵供電技術等多個「世界級難題」，並首次自主完成了油氣田水下生產系統開發模式的總體設計和安裝工作。

據該油田群開發項目組的負責人劉義勇稱，「流花16-2」油田群是中國首個採用全水下開發模式的油田，「技術難度和復雜性位居世界前列」。全水下開發模式的意思是全部油田均採用水下生產系統，再回接到水面的FPSO(浮式生產儲卸油裝置)，毋須建設常規油氣田的生產平台，比起深水生產平台模式具有技術和經濟的綜合優勢。其中，大多數水下生產設施都是國內首次應用。

除了水下生產系統外，中國海油還為「流花16-2」油田群的開發生產設計建造了迄今為止國內應用水深最深、功能最復雜的FPSO——「海洋石油119」。據流花油田作業區負責人劉華祥介紹，「海洋石油119」每天可以處理原油2.1萬立方米及天然氣54萬立方米，形同佔地30萬平方米的陸地油氣處理廠，乃名副其實的「海上油氣超級工廠」。「海洋石油119」擁有一套具有世界先進水平的「定海神針」——大型內轉塔單點系泊系統，為國內水深最深、管纜懸掛數量最多、復雜程度和安裝精度最高的單點系泊系統，同類技術國際應用僅有4例，能長期將FPSO繫泊於颱風頻發的南海深水區。

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