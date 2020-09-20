港股前瞻：瑞銀嗌減持整體股票　騰訊及滙豐有難？

中美關係不斷惡化，華府打壓中國科技巨企毫不手軟，令券商估計港股短線易跌難升。歐資券商瑞銀直言，市場並未完全反映中美貿易摩擦對中資股的風險。

瑞銀給予中國內地和香港股票的投資評級均為「減持」，指中資股雖受惠內地經濟率先從疫情復甦，惟難望進一步加速，現時估值相對昂貴，而且未完全反映中美貿易摩擦的風險，內地增加信貸規模對佔大市權重甚高的內銀恐怕沒有幫助。港股相比新加坡亦不見得吸引。該行早前公布的最新今年恒指基本目標為26,000點。

第一上海首席策略師葉尚志認為，中美角力是一場持久戰，市場理應習慣，問題是美國11月總統選舉逐漸逼近，其不確定性仍會令投資者有較大心理壓力。新、舊經濟股均暫時乏力向上，港股短期恐易跌難升，本周恒生指數不排除下試23,500點，阻力在24,500點；一旦失守24,200點，或有一輪較急且全面的回調，屆時投資者宜減磅。

葉尚志認為，阿里會有美國消費者的數據，惟相信其步騰訊後塵被美國打壓的機會較低，而且業務主打仍是內需和電商增長。他亦較看好內需消費股。

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