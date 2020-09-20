【深度解構】亞太企業釀破產潮　恐觸發金融風暴

新冠肺炎疫情爆發仍未斷尾，全球政府及央行救市成效已逐步減弱，香港亦已表明不會延續「保就業」計劃。無獨有偶，中外研究機構皆認為，全球救市措施只是延後有問題公司的「死期」，未能真正解決經濟問題。信用管理諮詢公司安卓(Atradius)預計，今年全球企業破產宗數將按年增26%，當中香港按年料飆39%，幅度為亞太區最狠，更與美國並列第二，僅次於土耳其。世界銀行旗下亦警告，亞太區企業破產量恐升三成，銀行最快六個月後恐發現「問題企業」壞帳比率由2%急漲至20%，從而引爆金融危機。

安卓稱，疫情令各地經濟陷入不同程度的衰退，雖然上半年申請企業破產的數目異常減少，跌幅由20至40%不等，但該機構相信，這是因為各地政府提高申請破產門檻，減弱債主申請債仔清盤的能力；又或推大規模寬鬆措施，為中小企提供貸款等。然而，相關支援計劃已開始陸續到期，屆時企業破產潮將爆發。

該機構以經濟收縮程度及寬鬆措施成效預計，今年企業破產宗數升幅最高的地區為土耳其，料按年升41%；美國及香港並列第二，升幅達39%。其他地方如葡萄牙、俄羅斯及荷蘭升幅料介乎34至36%。安卓解釋，這些地區經濟將顯著收縮，當中土耳其及葡萄牙財政措施較少為企業提供流動性，對於預防破產的成效較微；至於美國，經濟活動波動較容易影響破產率上升。雖然在基數效應下，明年全球企業破產宗數料較今年減少，但仍較疫情爆發前水平增25%。

至於企業破產宗數升幅預期最少的地區為德國，雖然全年料僅升6%，但很大程度是因當地法規不鼓勵企業申請破產，而是支持重組有關。事實上，德國政府日前就提出放寬公司破產規例，讓企業有更多時間還錢，以及放寬對過度負債企業的審查基準。

相對歐美，世界銀行旗下的國際金融公司(IFC)亞太地區副總裁Alfonso Garcia Mora警告，疫情下企業獲准延遲還債，惟許多央行未有要求金融機構定期監管公司償債能力，亞太地區或面臨由不良貸款引發的破壞性金融危機，預計區內破產企業數量將大增30%，目前最有可能發生的情景是：當銀行6個月或12個月後打開帳簿時，將發現「問題企業」的不良貸款率不是2%，而是20%！最後可能會出現許多無法破產的「殭屍公司」。

至於香港，被安卓預期為企業清盤宗數升幅慘絕亞太區，而港府資助僱主薪金的保就業計劃又將於11月斷纜，華僑永亨銀行經濟師李若凡表示，港府推出第三輪抗疫基金的規模達240億元，仍不足以填補保就業計劃完結後的缺口。申請第二期保就業的僱主數目已較首輪減少約一萬個，反映部分僱主擬結束業務，或者進行裁員。她又認為，當港府提供的寬鬆措施完結，將有更多受疫情重創的中小企，尤其餐飲、旅遊航空業等企會申請清盤，失業率無可避免攀升。在疫苗面世前，香港的營商環境、就業及經濟前景將維持暗淡，預期本地生產總值(GDP)今年收縮6至7%。

【「殭屍企業」風險暴增 削經濟動力】

疫情於全球肆虐，企業破產潮事小，導致不生不死的「殭屍企業」風險暴增才事大！外媒報道，信貸機構Creditreform研究顯示，德國約有1/6，即約55萬家公司，可被視為「殭屍企業」。美國銀行近期報告更警告，歐洲所有「殭屍企業」中，英國佔比達1/3，堪稱歐洲「殭屍之都」。這會嚴重削弱經濟復甦的能力。

「殭屍企業」是指連年虧損、只能償還利息而無法償還本金的企業，須依靠政府的補貼和銀行持續貸款，以「債冚債」或售賣資產的形式維持經營。

英國作為「殭屍」重災區，當地前進(Onward)智庫發表報告指出，「殭屍企業」數量過去6個月大幅上升，目前已佔英國企業總量兩成，相當於每5家公司就有一家是「殭屍企業」。當中，住宿和食品服務，以及藝術、娛樂和休閒，兩項受疫情打擊最嚴重的行業，「殭屍企業」佔比料增至四成。

事實上，疫情令許多企業收入減少，要靠發行新債「續命」，據俗稱「央行之母」的國際清算銀行(BIS)數據顯示，今年首8個月的非投資級公司，已發行價值3,220億美元(約2.5萬億港元)的債券，相當於去年全年的發行量。此外，已成殭屍的企業，在沒有破產也沒有重組債務下，仍接受政府紓困，以至該些企業數量激增。

所謂一葉知秋，全球「殭屍企業」暴增絕非佳兆！其中，前進智庫認為，將對經濟造成連鎖反應，若政府不採取應對措施，最壞情況是當地每年商業投資或縮減420億英鎊(約4,204億港元)、職位減逾40萬個，以及生產力減少引致未來5年有410億英鎊被蒸發。因此，報告建議企業可將疫情期間發行、且無法償還的債務，轉換成當公司開始獲得盈利時，才需要償付的債務，以解決負債問題。

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