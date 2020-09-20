【全球攬炒】美國軍工巨頭雷神擬裁1.5萬人

外國傳媒報道，不久前被踢出道指藍籌行列的美國軍工和航空航天領域巨頭之一雷神科技(Raytheon Technologies)宣布將削減1.5萬個職位，數字為此前預測的兩倍多，主要是由於商業航空旅行需求下滑。

雷神行政總裁海斯(Gregory J. Hayes)表示，商業航空市場正在恢復，但可能要到2023年左右才能完全恢復至2019年的水平。該公司今年4月才因為公共衞生事件導致航空旅行需求跳崖式暴跌，於商業航空業務領域裁員約8,000人，其今年第2季經調整後的銷售額為143億美元，持續經營業務淨虧損則為38億美元。

總部位於麻省沃爾瑟姆(Waktham)的雷神是一家航空航天和國防公司，為全球商業、軍事和政府客戶提供先進的系統和服務，王牌產品包括導彈、導彈防禦系統及雷達等，於世界各地聘用約24.32萬人。

其實雷神於9月10日才奪得美國空軍一份1,300萬美元的合約，以測試在軍用飛機上使用商業空間互聯網服務。雷神是美國空軍「商業空間互聯網國防運用實驗」(DEUCSI)計劃指定的幾家大型國防承包商之一。該計劃意在幫助軍方制定相關步驟，測算採用商業衞星網絡服務來連接軍用飛機、地面車輛和艦船的潛在成本。軍方希望了解軍事平台能否採用普通終端同多個商業空間互聯網星座實現通訊。

Finbold網站數據顯示，華府本財年申請的國防預算總額為7,500億美元，分配給國防部佔7,180億美元，而這部分5,450億美元為基礎開支、1,640億美元為海外作戰開支(OCO)。海外作戰資金包括兩部分：660億美元用於戰爭需求，980億美元由基礎資金挪用過來，以規避《預算控制法》規定的法定基礎開支預算上限。

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