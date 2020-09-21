東方日報B1：全球企業醞釀破產潮　港勢慘絕亞太

新冠肺炎疫情爆發仍未斷尾，全球政府及央行救市成效已逐步減弱，香港亦已表明不會延續「保就業」計劃。無獨有偶，中外研究機構皆認為，全球救市措施只是延後有問題公司的「死期」，未能真正解決經濟問題。信用管理諮詢公司安卓(Atradius)預計，今年全球企業破產宗數將按年增26%，當中香港按年料飆39%，幅度為亞太區最狠，更與美國並列全球第二。

安卓稱，疫情令各地經濟陷入不同程度的衰退，雖然上半年申請企業破產的數目異常減少，跌幅由20至40%不等，但該機構相信，這是因為各地政府提高申請破產門檻，減弱債主申請債仔清盤的能力；又或推大規模寬鬆措施，為中小企提供貸款等。然而，相關支援計劃已開始陸續到期，屆時企業破產潮將爆發。

該機構以經濟收縮程度及寬鬆措施成效預計，今年企業破產宗數升幅最高的地區為土耳其，料按年升41%；美國及香港並列第二，升幅達39%。其他地方如葡萄牙、俄羅斯及荷蘭升幅料介乎34至36%。

安卓解釋，這些地區經濟將顯著收縮，當中土耳其及葡萄牙財政措施較少為企業提供流動性，對於預防破產的成效較微；至於美國，經濟活動波動較容易影響破產率上升。雖然在基數效應下，明年全球企業破產宗數料較今年減少，但仍較疫情爆發前水平增25%。

至於企業破產宗數升幅預期最少的地區為德國，雖然全年料僅升6%，但很大程度是因當地法規不鼓勵企業申請破產，而是支持重組有關。事實上，德國政府日前就提出放寬公司破產規例，讓企業有更多時間還錢，以及放寬對過度負債企業的審查基準。

相對歐美，世界銀行旗下的國際金融公司(IFC)亞太地區副總裁Alfonso Garcia Mora警告，疫情下企業獲准延遲還債，惟許多央行未有要求金融機構定期監管公司償債能力，亞太區或面臨由不良貸款引發的破壞性金融危機，區內破產企業數量料增30%，最有可能發生的情景是：當銀行六個月或十二個月後打開帳簿時，將發現「問題企業」的不良貸款率不是2%，而是20%！最後可能會出現許多無法破產的「殭屍公司」。

至於香港，被安卓預期為企業清盤宗數升幅慘絕亞太區，而港府資助僱主薪金的保就業計劃又將於11月斷纜，華僑永亨銀行經濟師李若凡表示，港府推出第三輪抗疫基金的規模達240億元，仍不足以填補保就業計劃完結後的缺口。申請第二期保就業的僱主數目已較首輪減少約一萬個，反映部分僱主擬結束業務，或者進行裁員。

她又認為，當港府提供的寬鬆措施完結，將有更多受疫情重創的中小企，尤其餐飲、旅遊航空業等企業會申請清盤，失業率無可避免攀升。在疫苗面世前，香港的營商環境、就業及經濟前景將維持暗淡，預期本地生產總值(GDP)今年收縮6至7%。

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