俊知中標中移電力電纜集中採購項目　涉逾31億人幣

俊知表示，是次預中標對集團2020年下半年及2021年之業績存在正面影響，並有利於提升集團整體盈利能力。董事會預期，此次預中標帶動集團在相關財年之營業額合共增加約9.5億人民幣，佔集團2020年上半年總營業額的82%，是次預中標收入預期將陸續在2020年下半年及2021年入帳。

中國移動是集團主要客戶之一，此集採對5G新基建規模部署有積極推動作用。

中標公示的公示期已經結束，公示期為2020年9月15日至18日。

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