俊知中標中移電力電纜集中採購項目 涉逾31億人幣
2020年09月21日 07:05
東網電視更多新聞短片
俊知集團(01300)公布，集團之全資附屬江蘇俊知技術成為中標候選人，預中標中國移動2020至2021年電力電纜集中採購項目。此次投標報價不含稅為31.72億人民幣，俊知技術獲得招標份額30%。
俊知表示，是次預中標對集團2020年下半年及2021年之業績存在正面影響，並有利於提升集團整體盈利能力。董事會預期，此次預中標帶動集團在相關財年之營業額合共增加約9.5億人民幣，佔集團2020年上半年總營業額的82%，是次預中標收入預期將陸續在2020年下半年及2021年入帳。
中國移動是集團主要客戶之一，此集採對5G新基建規模部署有積極推動作用。
中標公示的公示期已經結束，公示期為2020年9月15日至18日。
－－－－－
「疫市下想轉危為機？」
《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
Whatsapp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！