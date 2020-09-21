維亞生物6.2億購小分子新藥研發合約研究機構

餘下1,000萬美元，可以按每股約8.955元發行約865.45萬股代價股份支付，佔公司擴大後股本0.45%，發行價較9月18日收市價9.7元折讓7.68%，代價股份有12個月禁售期。

目標公司是一家臨床前小分子新藥研發合約研究機構(CRO)，主要為客戶提供高端的藥物化學和合成化學服務。

－－－－－

「疫市下想轉危為機？」

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020