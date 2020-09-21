維亞生物6.2億購小分子新藥研發合約研究機構
2020年09月21日 07:09
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維亞生物(01873)公布，收購SYNthesis med chem(HK)Ltd.(目標公司)的全部股權，代價約8,000萬美元(約6.24億港元)，不會超過8,400萬美元。其中6,000萬美元將以現金付款；價值1,000萬美元的實物服務付款將由集團於完成日期後5年內，透過提供藥物發現服務而向賣方提供。
餘下1,000萬美元，可以按每股約8.955元發行約865.45萬股代價股份支付，佔公司擴大後股本0.45%，發行價較9月18日收市價9.7元折讓7.68%，代價股份有12個月禁售期。
目標公司是一家臨床前小分子新藥研發合約研究機構(CRO)，主要為客戶提供高端的藥物化學和合成化學服務。
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