阜博集團與華數傳媒訂新媒體版權服務協議
2020年09月21日 07:17
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阜博集團(03738)公布，全資附屬公司杭州阜博科技與華數傳媒網絡(華數傳媒)簽署新媒體版權管理及運營技術服務協議，開展有關業務的合作。
華數傳媒為深圳上市公司華數傳媒(000156.SZ)的全資附屬公司，華數傳媒在中國擁有有線網路業務、手機電視與互聯網電視等新媒體業務，以及寬頻網路業務方面的運營牌照或許可授權，是中國領先的互動電視、手機電視、互聯網電視等綜合數位化內容的運營商和綜合服務提供者之一，位居中國新媒體和三網融合產業發展的第一陣營。
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