澳門勵駿獲陳榮煉入股　並以溢價9.38%提全購

公告指出，由陳榮煉實益全資擁有的達美集團作為要約人，向聯席主席周錦輝、All Landmark及PacBridge Capital(統稱為「賣方」)收購該公司約12.8億股或20.65%股權，總代價逾13.44億港元，相當於每股待售股份1.05元。

交易完成後，要約人及一致行動集團將共同擁有公司約67.44%股權，依例提出強制性無條件現金要約，每股作價1.05元，較停牌前有9.38%溢價。要約人無意於要約截止後對集團的現有營運及業務作出任何重大變動，並維持股份於聯交所主板上市地位。

要約人擬提名3名新董事加入董事會，周錦輝將繼續擔任董事會聯席主席，並將會成為非執行董事，陳美儀將繼續擔任執行董事兼行政總裁。

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