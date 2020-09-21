太和控股被聯交所指未能維持足夠營運水平

根據上市規則第2B.06(1)條，公司有權將決定提交上市委員會進行覆核。經審閱聯交所有關決定的函件後，公司董事局已決定向上市委員會提出要求覆核決定並正在編製相關要求函件。除非公司根據其於上市規則第2B.06(1)條項下的權利申請覆核決定，否則公司股份將自2020年9月30日起暫停買賣。

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