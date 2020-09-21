【市前重點睇】道指期貨靠穩 金價1950美元上落

美匯指數弱見92.927；離岸人民幣(CNH)高見6.7631；港匯報7.7501；美元兌日圓徘徊於104.5水平；歐元升至1.1851；英鎊處1.2933。金價1,950美元爭持。布油報43.05美元；紐油上試41美元。道指期貨靠穩。

●中美金融戰：特朗普周一或出招，宣布中國是否刻意壓低人民幣。

●全球經貿戰：中國發布《不可靠實體清單規定》，將對清單實體實施限制，但否認是針對美國公司。

●中美科技戰：

-TikTok尋求估值4,680億元。

-美國商務部周日(20日)起，境內禁止下載TikTok及WeChat應用程式；法官叫停微信禁令。中國商務部強烈反對美國對WeChat和TikTok有關交易的禁令。

-微軟創辦人蓋茨指中美脫鈎「雙輸」，禁令迫華自產晶片。

-騰訊注意到美WeChat禁令，將繼續磋商。

-傳騰訊將微信辦公軟件易名WeCom。

-內地仍非常倚賴晶片原材料進口。

●【全球攬炒】

-美國軍工巨頭雷神擬裁1.5萬人。

-近一成日本卡拉OK倒閉，陷史上最大危機。

-聯儲前理事：疫情影響將超金融海嘯及911。

-英王室地產公司預警物業價值銳減，首季僅收68%租金。

-巴西失業率飆至14.3%，兩周激增百萬人失業。

●港股ADR指數上周五偏軟，按比例計算，收報24,304點，跌151點或0.62%。騰訊跌穿520元關。

●美國10年期國債孳息率升0.5點子，報0.6937厘。

●國際油價上周五個別發展，紐約10月期油收報每桶41.11美元，升0.14美元或0.34%；布蘭特11月期油收報每桶43.15美元，跌0.15美元或0.35%。總結全周，紐油累升逾10%，創6月以來最單周升幅；布蘭特期油累升約7.4%。

●國際金價上周五做好，紐約12月期金收報每安士1,962.1美元，升0.6%。全周計，紐約期金累升約0.7%。

●瑞銀唱好金價，上調明年預測至2,100美元。

●歐洲股市上周五受壓，英國富時100指數收報6,007點，跌42點或0.71%；法國CAC指數收報4,978點，跌61點或1.22%；德國DAX指數收報13,116點，跌91點或0.7%。

●【全球救市】德國擬放寬聲請破產期限，幫助財困企業。

●美國次季經常帳赤字創近12年新高。

●【菅氏經濟學】日圓兌每美元會強見100水平？

●港股前瞻：瑞銀嗌減持整體股票，騰訊及滙豐有難？

●滙豐12月7日起，停滙豐控股及恒生兩股孖展借貸。

●進入直路！螞蟻集團內地科創板上市獲通過。

●德勤劈炮及退任潮未完，9個月涉85企核數師。

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