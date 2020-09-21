【專家點評】鄺紫珊：政治經濟不穩 金價勢續上

國際金價上周又曾衝上至1,970美元，銅期貨價格亦攀升至兩年高位，貴金屬價格的波動隨即牽引相關基金的走勢及受到市場關注。

美元反彈，一度拖累金價下挫，但之後歐洲央行不如預期鴿派和避險需求增加，刺激金價上周先跌後升。

由於美國總統特朗普繼續打擊中國半導體行業的發展，拖累科技股最近明顯回落，刺激避險情緒升溫。歐洲央行維持利率不變，且未對近期強勢的歐元釋出鷹派訊息；加上最近美國有調查指出中國、俄羅斯等國黑客有意影響美國大選及甚至進行破壞，而且市場對經濟復甦前景感憂心，以上種種都讓近月黃金期貨周線出現升勢。

美國證券交易委員會公布最新的資料顯示，「股神」巴菲特旗下巴郡公司(Berkshire Hathaway)今年第二季購買巴里克黃金(Barrick Gold)2,090萬股，價值約5.63億美元。雖然以往巴菲特認為投資黃金不如投資股票，故市場相信，巴菲特的公司此次也將黃金加入投資組合中，很大機會是為了分散風險。

另外，全球最大避險基金橋水投資公司(Bridgewater Associates)今年第二季開始大舉買入黃金ETF。美國證券交易委員會的文件顯示，橋水第二季買入約140萬股SPDR黃金ETF，等同於購入約13萬安士的黃金，另外，購入的410萬股iShares黃金指數基金，等同購入約4.1萬安士的黃金。

在目前全球低利率的環境及多國政府財政刺激措施下，以及全球政治與經濟具有不確定性，有利於資金流向黃金市場。隨着美國總統大選臨近，及中美兩國關係持續惡化，多方面的不確定因素將持續存在，加上美元仍弱，讓金價有上升空間。若疫苗成功研發及推廣，讓新冠肺炎疫情得到控制，全球經濟真正復甦，才會讓金價受壓。

國際金融財務策劃師學會委員 鄺紫珊

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