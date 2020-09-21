【股民熱話】螞蟻登場　港股是新起點還是終點？

上周五(18日)傳來上海科創板通過螞蟻集團的首發申請，意味其在香港的上市申請獲批該為時不遠，招股日期好快就落實。此前見到港匯持續轉強，資金不斷湧入香港，正正就是為參與這場可能是全球最大宗的新股集資活動作好資金準備！

老實講，以螞蟻在中國互聯網金融服務範疇的領先地位，在港上市，絕對不愁捧場客，相信定價估值不會便宜。而事實上，作為今年新股市場的高潮，現成的科網股都經已率先炒起，正正就在預先反映市場對螞蟻的估值預期。

上周五特朗普又出招，美國禁下載微信及TikTok，但相信市場已一定程度消化。更大的危機，應該是南海局勢。南海未見戰火，指數仍會維持區間波動；一見戰火，股市大幅波動，則這只巨型新股招股活動，亦不無變數。但當然，一動干戈，中美均要付出代價，故11月美國選舉前，期望雙方盡量克制。

講開螞蟻集團，一個有趣的話題，未知大家對真正的昆蟲「螞蟻」特色有沒有了解？螞蟻是一種高度分工合作的社會性昆蟲，蟻群中，有蟻后、雄蟻、工蟻、兵蟻的不同角色，運作井然有序。以此想像一吓，未來螞蟻集團登陸港股，亦會如科網股的「蟻后」一樣，表現成為板塊的風向儀，而板塊不斷增加新成員，整體科網股亦可繼續在港股之中獨當一面，繼續成為資金所向。

其次值得留意的是，「螞蟻」之所以能成為高度分工合作的社會性昆蟲，是靠一種氣味作為溝通的語言，具體就是靠其靈敏的觸角，以及身上的腺體所分泌蹤迹費洛蒙(Trail pheromone，又稱「信息素」)來活動。可以推想，即將上市的螞蟻集團，作為內地互聯網金融服務的翹楚企業，其發展路向，正是內地數碼經濟的先鋒，對相關的政策與商機敏感度極高，比其他從事網絡遊戲、網絡訂餐等等的科網企業，更能走在數碼時代的尖端，而未來如何融合數碼人民幣的發展，勢必成為市場焦點！

「吹」到呢度差唔多了，其他的留畀股民自己去聯想。反正，有心理準備，未來兩三周，市況或再有好淡角力場面，但只要方向一出，資金必蜂擁而出，年底前可能就僅餘這個大浪，大家好自為之！

東網財經專欄作者 帥哥

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