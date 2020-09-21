浩澤淨水公布一系列人事變動
2020年09月21日 08:02
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浩澤淨水(02014)公布一系列人事變動，其中肖述已辭任首席執行官及提名委員會主席，自2020年9月18日起生效，其將留任主席及提名委員會成員；譚濟濱已辭任執行董事，自今年9月17日起生效，其將留任董事會秘書及高級管理層；周貫煊已辭任執行董事、董事會副主席及薪酬委員會成員，自9月17日起生效，但將留任集團無薪顧問；李紅高已辭任執行董事，自9月17日起生效，將留任集團高級管理層；顧久傳已辭任獨立非執行董事、審核委員會成員及提名委員會成員，自9月18日起生效，將擔任集團顧問，不收取薪酬；以及包季鳴已辭任獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員，自9月18日起生效，其將擔任集團顧問，不收取薪酬。
另外，董事會宣布，自今年9月18日起：何軍獲委任為執行董事及首席執行官；謝金龍獲委任為執行董事；王曉冬獲委任為非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員；以及
黃婧獲委任為獨立非執行董事、提名委員會主席、薪酬委員會主席及審核委員會成員。
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