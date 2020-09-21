【專家點評】潘梓生：期油再反彈空間有限

紐約期油上周大幅反彈，幾乎收復兩周前的失地。兩周前油價因市場轉至避險而大幅回落，當時曾指出油價因疲弱的基本面，將比股市更快轉弱。雖然，油價當時收市險守40美元，但其後急速下跌至約36.5美元才見支持。

近日油價反彈，主要是由於美國庫存下跌，同時油組表示要成員遵守減產協議，以及若油價再度偏軟，將可能於十月作出相應行動去穩定油價。

綜觀原油基本面近日變化不大，新冠肺炎疫情未有任何改善，航空業正常化仍然無期，需求面難以好轉。供應面則因油組立場轉變而對油價稍有影響，但實際供應面沒有改變，油組所指的於十月作出相應行動亦未有更多資訊，加上調低原油需求預測，反映油組認為油價於43至44美元已是十分理想，也代表短期油價將難以突破該水平。

事實上，油價升到40至41美元，是次反彈應已大致完成。不過，油價將因為油組適時表態，短期的跌勢也不會太過急速，預料油價將會於38.5至40美元之間先行整固，並將等待油組或大市再有明確方向，才會出現新的趨勢。由於油價現水平已經反彈甚多，相信短期可能再回調到39至40美元之間再作整固。

Saxo Markets高級市場分析師 潘梓生

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