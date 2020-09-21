亞洲股市：韓澳股個別發展 日股休市
2020年09月21日 08:43
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（Getty Images圖片）
亞洲主要股市個別發展，南韓首爾綜合指數靠穩，最新升11點或0.4%，報2,423點。
南韓9月首20日出口按年增3.6%，進口則減少6.8%。其中晶片出口增加25.3%。期內對中國出口升8.7%，對美國出口亦增長16.1%。
澳股偏軟，最新跌15點或0.2%，報6,052點。
日本假期，金融市場休市。
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