【專家點評】陳正犖：歐洲持續復甦　Euro有力升穿1.2

近日歐元兌美元在1.17至1.18水平上落，中線而言，我們認為傳統支持歐元的因素或已重臨，歐元相對美元的息差已升至近期新高，減低持有美元的相對吸引力。

一方面，歐元區經濟持續復甦，更重要的是，消費數據亦持續改善，加上預期將推出更多刺激措施，在2021年中旬，經濟仍有可能全面復甦。另方面，明年區內左派或在選舉中取得勝利，有機會為我們的預測提供利好因素，德國選舉結果有望提高歐洲財政的一致性，亦有助歐元區穩定。

我們預期中長線歐元兌美元仍有機會升穿1.2水平，特別是聯儲局的政策目標，令美國實質利率難以顯著上升，但仍要小心環球健康危機風險。

技術走勢上，歐元兌美元已有約3個半月時間高企在55天線以上，55天線目前處於約1.1710水平，匯價於1.1696至1.1711區間或有支持。若歐元再次下跌，並低於55天線收市，下方要留意較遠的200天線，即1.1218水平。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖

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