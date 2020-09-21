【專家點評】沈振盈：金融股看俏　恒指蓄勢突破

港股過去一周先升後跌，周初的反彈只能升上24,800水平就轉而受壓。隨着美股上周中出現回吐，恒指又回落至24,200點的起步點，走勢確實令一眾好友失望。

雖則如是，港股在低位有一定的支持力，相信只要美股跌勢喘定，甚至展開反彈，恒指又會重拾升勢。嚴格來說，過去兩三個月，大市只是在維持上落市的格局，似乎是有所期待出現突破。

從玄學的角度分析，乙酉月金強，有利股市及金融相關股份。

上周市況雖偏淡，但恒指仍只是於近月的波幅區間內上落，整體上，於九月底至十月份首周，港股仍有機會向上突破。若本周情況轉好，可望出現反彈。

本周每日的股市走勢預測：

周一(丁卯日)為天干屬火地支屬木，木生火之局，市況向好。

周二(戊辰日)為天干地支皆屬土，全土之局，略為走軟。

周三(己巳日)為天干屬土地支屬火，火生土之局，仍然反覆。

周四(庚午日)為天干屬金地支屬火，火剋金之局，出現顯著升勢。

周五(辛未日)為天干屬金地支屬土，土生金之局，反覆向好。

訊匯證券行政總裁 沈振盈(作者為註冊持牌人士)

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