沃爾瑪與字節跳動達成協議　取得TikTok Global 7.5%股權

沃爾瑪在官網周日(20日)宣布，已初步同意購買TikTok Global 7.5%的股份，並簽訂商業協定，為TikTok Global提供電子商務、訂單執行、支付和其他相關事業的服務。同時沃爾瑪行政總裁Doug McMillon也將擔任TikTok Global的五名董事之一。

在新成立的TikTok Global中，字節跳動將持股80%，甲骨文則將持有12.5%的股權，並會將所有美國用戶數據儲存在甲骨文的雲端伺服器內，以符合美國國家安全要求。

上周六(19日)TikTok發布聲明表示，字節跳動與美國甲骨文和沃爾瑪兩家公司達成原則性共識，三方將根據共識盡速達成符合美中兩國法律規定的合作協議。

聲明內容指出這份原則性共識已作為提案交給美國政府，TikTok認為三方原則性共識將解決公司未來在美國營運和發展的問題。TikTok願繼續為包含1億美國用戶在內的全球用戶提供「一個安全和包容的平台。」

而美國總統川普也在隨後表達他原則上批准甲骨文和沃爾瑪與字節跳動有關於TikTok的交易。

美國商務部亦隨即表示將延後實施之前宣布有關禁止TikTok App在美國境內下載和更新的決定，日期將從美國當地時間20日延後到27日。

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